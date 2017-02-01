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Виталий Петров: У меня есть желание выиграть «Ле-Ман»

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров рассказал о своих ближайших планах. 

- Много переговоров – январь всегда сложный месяц для меня. Переговоры начинались еще в декабре, и пока ещё рано говорить, где я буду выступать. Идёт работа с SMP Racing в том числе.

Есть желание повторить «Ле-Ман» (традиционная гонка на выносливость). 3-е место тоже высокий результат, но не первое. Хочется вернуться и покорить его. Это большой труд. Я остаюсь в SMP, но веду переговоры и с другими командами, пойду «в аренду» на год, не терять навыки. Машины будут другие, так что у меня будет больше информации на 2018-й.

Не хочется раскрывать все карты, но есть и большие планы по Гран-при России Формулы-1: лечу в Сочи на следующей неделе, скоро кое-что объявим, - рассказал Петров.

Виталий Петров выступал в «Формуле-1» в 2010 - 2012 годах за «Рено» и «Катерхэм». 


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