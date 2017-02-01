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Конькобежка Сохрякова завоевала бронзу на дистанции 3000 метров на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Елена Сохрякова завоевала бронзу на дистанции 3000 м на Универсиаде в Алма-Ате.

Наша спортсменка преодолела дистанцию за 4 минуты 18,26 секунды. Победила белоруска Марина Зуева, серебро – у японки Наны Такахаси (4.27,68). 

Напомним, что Универсиада проходит в Алма-Ате и завершится 8 февраля.  

Универсиада

Алматы (Казахстан), 1 февраля

Конькобежный спорт

Женщины

3000 м

1. Марина Зуева (Белоруссия) – 4.18,26.

2. Нана Такахаси (Япония) – 4.27,68.

3. Елена Сохрякова – 4.27,89…

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