Конькобежка Сохрякова завоевала бронзу на дистанции 3000 метров на Универсиаде
Россиянка Елена Сохрякова завоевала бронзу на дистанции 3000 м на Универсиаде в Алма-Ате.
Наша спортсменка преодолела дистанцию за 4 минуты 18,26 секунды. Победила белоруска Марина Зуева, серебро – у японки Наны Такахаси (4.27,68).
Напомним, что Универсиада проходит в Алма-Ате и завершится 8 февраля.
Универсиада
Алматы (Казахстан), 1 февраля
Конькобежный спорт
Женщины
3000 м
1. Марина Зуева (Белоруссия) – 4.18,26.
2. Нана Такахаси (Япония) – 4.27,68.
3. Елена Сохрякова – 4.27,89…
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