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Дмитрий Ананко: Каррера воспользовался своим шансом в «Спартаке» на 100%

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший защитник и тренер «Спартака» Дмитрий Ананко оценил работу с командой итальянского тренера Массимо Карреры.

- Для Карреры ничего нового в «Спартаке» нет. Он работал в «Ювентусе», который также считается топ-клубом, где большое давление. В этом плане ничего неожиданного для него не произошло.

Каждому в жизни дается шанс, но не все могут воспользоваться им. В этой ситуации Каррера воспользовался своим шансом на все 100%. На вопрос о моем уходе из тренерского штаба пускай лучше ответит руководство клуба или Дмитрий Аленичев, - заявил Ананко.

Дмитрий Ананко покинул тренерский штаб «Спартака» в начале июня прошлого года.

Сегодня красно-белые под руководством Карреры лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на 5 очков.

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