Горнолыжница Силантьева завоевала золото в комбинации на Универсиаде
Российская горнолыжница Анастасия Силантьева завоевала золото в комбинации (слалом+супергигант) на зимней Универсиаде в Алма-Ате.
Второе место заняла белоруска Мария Шканова, третье – словачка Барбара Канторова.
Напомним, что Универсиада проходит в Алма-Ате и завершится 8 февраля.
Универсиада
Алматы (Казахстан), 1 февраля
Горнолыжный спорт
Женщины
Суперкомбинация
1. Анастасия Силантьева (Россия) – 2.08,24.
2. Мария Шканова (Белоруссия) – 2.10,02.
3. Барбара Канторова (Словакия) – 2.10,35…
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