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Горнолыжница Силантьева завоевала золото в комбинации на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская горнолыжница Анастасия Силантьева завоевала золото в комбинации (слалом+супергигант) на зимней Универсиаде в Алма-Ате.

Второе место заняла белоруска Мария Шканова, третье – словачка Барбара Канторова.

Напомним, что Универсиада проходит в Алма-Ате и завершится 8 февраля.  

Универсиада

Алматы (Казахстан), 1 февраля

Горнолыжный спорт

Женщины

Суперкомбинация

1. Анастасия Силантьева (Россия) – 2.08,24.

2. Мария Шканова (Белоруссия) – 2.10,02.

3. Барбара Канторова (Словакия) – 2.10,35… 

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