Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:3, 6:1Макарова
Хоккей  Салават Юлаев- : -СКА
Теннис  Гаврилова- : -Кузнецова
Хоккей  Трактор- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Одд
Баскетбол  Зенит- : -Нижний Новгород
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Болельщики «Райо Вальекано» протестуют против приглашения в клуб украинца Романа Зозули

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Фанаты мадридского клуба «Райо Вальекано» выразили недовольство приобретением украинского полузащитника Романа Зозули.

Болельщики команды поставили футболисту в вину демонстрацию украинской националистической символики, что, по их мнению, не соответствует философии клуба.

«После закрытия сделки с «Бетисом», я завтра прибуду на Вальекас, надеясь помочь Райо вернуться на тот уровень, на котором он заслуживает находиться по праву. Уверен, что с моей помощью и работой всей команды мы сможем добиться подъема в Примеру, как ждут болельщики.

К сожалению, мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который плохо знает о настоящем моей страны и о моей карьере. Я прибыл в аэропорт Севильи в футболке с гербом моей страны, Украины, и со стихами Тараса Шевченко, поэта, которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была футболка военизированной группировки, чья символика не похожа на герб моей страны. Бетис попросил газету уничтожить эту заметку, что она сделала немедленно, признав ошибку и попросив прощения.

Как я уже говорил на своей презентации в «Бетисе», я не связан ни с какой военизированной или неонацистской организацией. Я лишь сотрудничал с украинской армией, которая защищает мою страну», — написал в ответ Зозуля.

Контракт украинца с «Бетисом» действует до 2019 года, а за «Райо Вальекано» он будет играть на правах аренды. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Зозуля стал игроком «Райо Вальекано»Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля на правах аренды перешел в «Райо Вальекано», сообщает официальный сайт «пчел».Хесе Родригес: Моя заплата? Счастье не купишьНовичок «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес, перешедший в испанский клуб на правах аренды из «ПСЖ», прокомментировал свое возвращение в Примеру.Хамес и Пепе вернулись в общую группу «Реала» (фото)Как сообщает пресс-служба мадридского «Реала», полузащитник Хамес Родригес, а также защитник Пепе вернулись в общую группы «сливочных».«Реал» вернул Лукаса Силву в аренду в «Крузейро» на полтора годаПолузащитник мадридского «Реала» Лукас Силва вернулся в «Крузейро». Он будет выступать за бразильский клуб на правах аренды.«Осасуна» арендовала Сиригу у «ПСЖ»Голкипер «ПСЖ» Сальваторе Сиригу перешел в «Осасуну» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.«Спортинг» подтвердил переход ТраореБывший форвард ЦСКА Ласина Траоре перешел в хихонский «Спортинг» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.Тьерри Анри: Для «МЮ» будет здорово, если Гризманн переедет на «Олд Траффорд»Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри, который ныне является экспертом телеканала Sky Sports и тренирует сборную Бельгии, высказался о возможно переезде форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна в Премьер-лигу.Икер Касильяс: Роналду? В «Реале» невозможно жить прошлымБывший капитан мадридского «Реала» Икер Касильяс, который ныне выступает за «Порту», прокомментировал конфликт нападающего «сливочных» Криштиану Роналду с болельщиками на матче 20-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» (3:0).«Рубин» пытался приобрести защитника «Депортиво», но получил отказЗащитник «Депортиво» Хуанфран мог покинуть испанский клуб в зимнее трансферное окно.Н’Зонзи продлил контракт с «Севильей» до 2020 годаПолузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи продлил контракт с клубом. Новое соглашение, в котором прописана сумма отступных, рассчитано до 2020 года.Ласина Траоре подтвердил свой переход в «Спортинг»Нападающий Ласина Траоре, ранее игравший за ЦСКА, продолжит карьеру в хихонском «Спортинге».«Лас-Пальмас» арендовал Хесе до конца сезонаПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Хесе продолжит сезон в «Лас-Пальмасе». «Желтые» взяли 23-летнего игрока в аренду до 30 июня 2017 года.Агент: Думаю, «Спортинг» возьмет в аренду ТраореНападающий ЦСКА Ласина Траоре может перейти на правах аренды в хихонский «Спортинг».Пато стал одноклубником Витселя, поражение «Спартака» в КХЛ и отставка Черышева. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.Пато стал одноклубником Витселя, перейдя из «Вильярреала» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»Нападающий «Вильярреала» Алешандре Пато перешел в клуб китайской лиги «Тяньцзинь Цюаньцзянь».«Лас-Пальмас» одержал волевую победу над оставшейся в меньшинстве «Валенсией»«Лас-Пальмас» одержал волевую победу над оставшейся в меньшинстве «Валенсией»В матче 20-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» на своем поле обыграл «Валенсию» со счетом 3:1.Примера. 20-й тур. «Бетис» и «Барселона» сыграли вничью, «Лас-Пальмас» обыграл «Валенсию» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».«Реал» предложил услуги Бензема «Арсеналу» и «Челси»Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял решение избавиться от французского форварда Карима Бензема.Президент «Лас Пальмаса»: Завтра Хесе будет представлен игроком нашего клубаПрезидент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес рассказал, как обстоят дела с переходом нападающего «ПСЖ» Хесе Родригеса.Дэвид Бекхэм: «Юнайтед» договорился с «Барселоной», но я решил перейти в «Реал»Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал, как состоялся его трансфер в мадридский «Реал».
Главные новости
Легкая атлетика
Россию лишили серебра ОИ-2012 в женской эстафете
Футбол
Юрий Белоус: Куда еще увеличивать расходы клубов? Футбол - командная игра
Футбол
В Москве открылся центр для выдачи паспорта болельщика на Кубок конфедераций
Футбол
«Анжи»: Трансферная кампания не окончена, пока мы продолжаем расставаться с игроками
Биатлон
Александр Тихонов: Фуркад как личность для меня больше не существует
Олимпиада
Россия завоевала 19 медалей за три дня Универсиады
Бокс
Владимир Кличко: Я одержим целью в третий раз стать чемпионом мира, нужно совершить еще одно «убийство»
Футбол
Стадион «Динамо» будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года
Футбол
Болельщики «Райо Вальекано» протестуют против приглашения в клуб украинца Романа Зозули
Футбол
Дмитрий Ананко: Каррера воспользовался своим шансом в «Спартаке» на 100%
все новости
Райо Вальекано
Райо Вальеканокалендарьстатистика
Роман Зозуля
Роман Зозулявсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости