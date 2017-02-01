Болельщики «Райо Вальекано» протестуют против приглашения в клуб украинца Романа Зозули

Фанаты мадридского клуба «Райо Вальекано» выразили недовольство приобретением украинского полузащитника Романа Зозули.

Болельщики команды поставили футболисту в вину демонстрацию украинской националистической символики, что, по их мнению, не соответствует философии клуба.

«После закрытия сделки с «Бетисом», я завтра прибуду на Вальекас, надеясь помочь Райо вернуться на тот уровень, на котором он заслуживает находиться по праву. Уверен, что с моей помощью и работой всей команды мы сможем добиться подъема в Примеру, как ждут болельщики.

К сожалению, мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который плохо знает о настоящем моей страны и о моей карьере. Я прибыл в аэропорт Севильи в футболке с гербом моей страны, Украины, и со стихами Тараса Шевченко, поэта, которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была футболка военизированной группировки, чья символика не похожа на герб моей страны. Бетис попросил газету уничтожить эту заметку, что она сделала немедленно, признав ошибку и попросив прощения.

Как я уже говорил на своей презентации в «Бетисе», я не связан ни с какой военизированной или неонацистской организацией. Я лишь сотрудничал с украинской армией, которая защищает мою страну», — написал в ответ Зозуля.

Контракт украинца с «Бетисом» действует до 2019 года, а за «Райо Вальекано» он будет играть на правах аренды.

