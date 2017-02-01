Стадион «Динамо» будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года

Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов сообщил, что футбольный стадион «Динамо» в Москве будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года.

- Мы всегда говорили, что 22 октября 2017 года мы проведем тестовый матч на газоне стадиона «Динамо». Он будет готов. Единственное, что мы точно не успеем сделать - ввести весь большой объект в эксплуатацию. В таком случае проводить полноценный матч премьер-лиги просто нельзя, потому что нельзя приводить много зрителей - это не безопасно с точки зрения многих норм и правил.

Поэтому 22 сентября мы проведем показательное событие, которое будет интересно для москвичей и динамовцев. Заявим о готовности стадиона и будем все оттачивать к весне 2018 года, когда стадион будет сдан в эксплуатацию, - сказал Перегудов ТАСС.

Напомним, стадион «Динамо» вместимостью 27 тысяч зрителей планируется открыть после реконструкции 22 октября 2017 года, в день рождения Льва Яшина.