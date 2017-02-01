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Владимир Кличко: Я одержим целью в третий раз стать чемпионом мира, нужно совершить еще одно «убийство»

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Украинский тяжеловес Владимир Кличко настраивается на ответственный поединок с британцем Энтони Джошуа за два чемпионских пояса.

- Все просто. Передо мной сейчас задача их двух шагов. Первый шаг — цель стать трехкратным чемпионом мира, второй шаг — одержимость поставленной целью. Одержимость означает, что я живу и дышу этим. Это мой последний шанс. У меня будет только одна попытка, и она подразумевает одно «убийство». Одна попытка — одна жертва, ничего более, - заявил Кличко.

Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса IBF и WBA.

На поединке Джошуа - Кличко ожидается присутствие 90 тысяч болельщиков

Ранее сообщалось, что допинг-тестирование Владимира Кличко проведет Ассоциация по добровольному тестированию VADA. Ранее эта организация выявила наличие запрещенных препаратов в анализах проб двух тяжеловесов - россиянина Александра Поветкина и поляка Анджея Вавжика. Оба должны были проводить титульные поединки по линии WBC.

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