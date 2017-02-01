Россия завоевала 19 медалей за три дня Универсиады

Сборная России лидирует в медальном зачете после третьего дня Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

Наша национальная команда уже завоевала 19 медалей - 9 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых. На втором месте идут хозяева турнира - сборная Казахстана. В активе команды восемь медалей (2+2+4). Тройку замыкает польская сборная с пятью наградами (2+1+2). В пятерку вошли еще Китай и Италия.

Напомним, что Универсиада проходит в Алма-Ате и завершится 8 февраля.