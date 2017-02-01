Александр Тихонов: Фуркад как личность для меня больше не существует
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подверг критике француза Мартена Фуркада за его комментарии в адрес Александра Логинова.
- Теперь проявилась вся сущность этого человека (Фуркада), он для меня перестал быть личностью. Он не знает сути вопроса, как все происходило. Для меня он как личность просто исчез, его больше не существует. Изо дня в день складывается такое впечатление, что у него ноги трясутся - он великий спортсмен, но боится конкуренции.
А теперь второй вопрос: сколько было французских, американских, немецких, чешских, британских и других допингеров? С ними он тоже не будет разговаривать?, - цитирует Тихонова агентство ТАСС.
Мартен Фуркад: Не забудьте про один из главных трофеев Логинова – 2 года за ЭПО!
Ранее Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Его допинг-проба, взятая в ноябре 2013 года, содержала следы приема запрещенного препарата – рекомбинантного эритропоэтина (ЭПО).