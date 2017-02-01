«Анжи»: Трансферная кампания не окончена, пока мы продолжаем расставаться с игроками

Руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов рассказал, что клуб еще не завершил зимнюю трансферную кампанию.

- Трансферная кампания не окончена, пока мы продолжаем расставаться с игроками. Вчера ушли Обертан, Лазич и, возможно, это не последние изменения. Трансферное окно в России открыто, время есть, клуб работает над этим. С защитником Сергеем Брызгаловым пока идут переговоры, контракт не подписан, но надеемся, что в скором времени все разрешится, - цитирует Даганова «Р-Спорт».

«Анжи» после 17 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 20 очков. Напомним, этой зимой махачкалинская команда объявила о смене вектора развития в связи с финансовыми сложностями. Новый курс предполагает продажу самых востребованных игроков и упор на местных воспитанников.

