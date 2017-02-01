Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:3, 6:1Макарова
Хоккей  Салават Юлаев- : -СКА
Теннис  Гаврилова- : -Кузнецова
Хоккей  Трактор- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Одд
Баскетбол  Зенит- : -Нижний Новгород
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Москве открылся центр для выдачи паспорта болельщика на Кубок конфедераций

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко рассказал о паспорте болельщика, который будут вручать всем, кто приобретет билеты на Кубок конфедераций-2017.

– Мы предполагаем, что в 2017 году к нам приедут около 700 тысяч болельщиков. Fan ID – это элемент комфорта. Надеюсь, что паспорт болельщика обеспечит безопасность. Мы сделаем все, чтобы те люди, которые хотели бы приехать в Россию не с целью поболеть за свою сборную, а с какими-то другими целями, не будут допущены в страну. Я абсолютно уверен в нашей системе безопасности.

– Как будут получать паспорт иностранцы?
– Им будут отправлять по почте, либо электронную версию. «Почтой России» им будем отправлять, так что все будет нормально. Пока утрам около 100 тысяч заявок на билеты и около 10 тысяч оформленных паспортов.

– Существуют ли черные списки фанатов?
– Этим сейчас озабочен весь мир, мы сотрудничаем с европейскими странами. Так что списки болельщиков обязательно будут оформлены и мы о них будем знать.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Логинов отбыл дисквалификацию и имеет права участвовать в международных соревнованияхВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что российский биатлонист Александр Логинов уже понес наказание за допинг и больше не заслуживает обвинений в свой адрес.В среду начнется выдача паспортов болельщиков матчей Кубка конфедерацийВиталий Мутко: Биатлонисты и фигуристы подарили поводы для гордости за российский спортВице-премьер Виталий Мутко дал оценку успехам российских биатлонистов и фигуристов на международных соревнованиях.Конюшенная площадь утверждена фан-зоной в Петербурге на время Кубка КонфедерацийПредседатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов рассказал о выборе фан-зоны на Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018.Виталий Мутко: России нужно построить еще около 200 объектов к ЧМ-2018Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что России необходимо построить еще около 200 объектов к чемпионату мира по футболу в 2018 году.На матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА будет протестирована система паспорта болельщикаТестирование системы выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) перед Кубком конфедераций по футболу на «Казань-Арене» планируется на домашних матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА.Виталий Мутко: Перед сборной России стоит задача бороться за самые высокие места на УниверсиадеВице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, какие задачи стоят перед сборной России на Универсиаде в Алма-Ате.Виталий Мутко: До ЧМ-2018 сборная Бразилии приедет в Россию на товарищеский матчВице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал о переговорах с Бразильской конфедерацией футбола о проведении товарищеского матча национальных сборных двух стран в июне 2017 года в Москве.На «Крестовском» в феврале может пройти рок-концертПресс-секретарь вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Елена Михина в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказала о возможном концерте на стадионе на Крестовском острове.Александр Мостовой: Неудивительно, что Мутко говорит о возвращении Аршавина в сборнуюБывший полузащитник сборной Росси Александр Мостовой высказался о шансах полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина вернуться в сборную.Петербуржцев наконец-то радует стадионПетербуржцев наконец-то радует стадионВ понедельник – важная веха: до старта чемпионата мира по футболу-2018 останется ровно 500 дней.Виталий Мутко: Вопрос о возрождении Кубка Содружества стоит на повестке дняТрадиционный «зимний» турнир Кубок Содружества, закрытый в начале 2016 года, может быть возрожден.Кубок конфедераций и чемпионат мира пройдут без эксцессов, уверены представители фан-движенийМинистерство внутренних дел РФ обеспокоено недостатком в регионах, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира, специализированных учреждений для оказания своевременной помощи лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения.«Нас тренировала мама». История участника Кубка Конфедераций Чарлеса Арангиса«Нас тренировала мама». История участника Кубка Конфедераций Чарлеса Арангиса«Советский спорт» рассказывает о полузащитнике сборной Чили» и «Байера» Чарлесе Арангисе, который с детства брал пример с Алексиса Санчеса.Виталий Мутко: Финал Кубка России может пройти в Сочи или Санкт-ПетербургеВице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что финал Кубка России может состояться на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.Виталий Мутко: Критических отставаний в подготовке к ЧМ-2018 нетВице-премьер Виталий Мутко оценил ход подготовки российских регионов в проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.Лучшее издевательство над новым стадионом в Петербурге (видео)Лучшее издевательство над новым стадионом в Петербурге (видео)Пробовали многие, а выигрывает мультяшная версия от канала «2х2».Виталий Мутко: Хотел бы, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ-2018Президент РФС Виталий Мутко сказал, что он хотел бы видеть Андрея Аршавина в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года.Аудит стадиона в Петербурге проведут в мае-июне 2017 годаКонтрольно-счетная палата Петербурга проведет аудит стадиона на Крестовском острове в мае-июне 2017 года.Игроки «Кубани» пожаловались Мутко на задержки зарплатыВ распоряжении «Матч ТВ» оказалось письмо, подписанное 26 футболистами «Кубани» и адресованное президенту РФС Виталию Мутко и губернатору Краснодарского края Венеамину Кондратьеву.
Главные новости
Легкая атлетика
Россию лишили серебра ОИ-2012 в женской эстафете
Футбол
Юрий Белоус: Куда еще увеличивать расходы клубов? Футбол - командная игра
Футбол
В Москве открылся центр для выдачи паспорта болельщика на Кубок конфедераций
Футбол
«Анжи»: Трансферная кампания не окончена, пока мы продолжаем расставаться с игроками
Биатлон
Александр Тихонов: Фуркад как личность для меня больше не существует
Олимпиада
Россия завоевала 19 медалей за три дня Универсиады
Бокс
Владимир Кличко: Я одержим целью в третий раз стать чемпионом мира, нужно совершить еще одно «убийство»
Футбол
Стадион «Динамо» будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года
Футбол
Болельщики «Райо Вальекано» протестуют против приглашения в клуб украинца Романа Зозули
Футбол
Дмитрий Ананко: Каррера воспользовался своим шансом в «Спартаке» на 100%
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости