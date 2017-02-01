В Москве открылся центр для выдачи паспорта болельщика на Кубок конфедераций

Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко рассказал о паспорте болельщика, который будут вручать всем, кто приобретет билеты на Кубок конфедераций-2017.

– Мы предполагаем, что в 2017 году к нам приедут около 700 тысяч болельщиков. Fan ID – это элемент комфорта. Надеюсь, что паспорт болельщика обеспечит безопасность. Мы сделаем все, чтобы те люди, которые хотели бы приехать в Россию не с целью поболеть за свою сборную, а с какими-то другими целями, не будут допущены в страну. Я абсолютно уверен в нашей системе безопасности.

– Как будут получать паспорт иностранцы?

– Им будут отправлять по почте, либо электронную версию. «Почтой России» им будем отправлять, так что все будет нормально. Пока утрам около 100 тысяч заявок на билеты и около 10 тысяч оформленных паспортов.

– Существуют ли черные списки фанатов?

– Этим сейчас озабочен весь мир, мы сотрудничаем с европейскими странами. Так что списки болельщиков обязательно будут оформлены и мы о них будем знать.