Юрий Белоус: Куда еще увеличивать расходы клубов? Футбол - командная игра

Бывший советник президента московского «Локомотива» и генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус одобряет изменения в трансферной политике российских клубов, направленные на уменьшение трат.

- Конечно, это правильно, куда же расходы еще увеличивать? Когда я был в «Локомотиве», этот клуб шёл на втором месте в России после «Зенита» по финансированию, а результаты в последнее время у него такие… Выше третьего места «Локомотив» не поднимался – безусловно, большое финансирование не приносило спортивного успеха. В период правления, скажем так, Ольги Юрьевны, на мой взгляд, конечно, было допущено очень много ошибок. Но это дело совета директоров клуба.

У «Зенита» достаточно было звезд, а «Ростов», у которого звезд изначально не было, поднялся выше «Зенита». Звездами некоторые футболисты, о которых мало кто слышал, стали в «Ростове» уже под руководством Бердыева. Футбол – это командная игра, и прежде всего должна быть команда, сбалансированный и своевременный бюджет, гармонизация работы всех звеньев футбольного клуба. А для покупки дорогостоящих футболистов много ума не нужно. Придет новый тренер – будет новых звёзд покупать. Как-то Моуринью сказал правильную вещь: деньги в футбол не играют, но и без денег выиграть ничего нельзя, - цитирует Белоуса портал Euro-football.ru.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил о том, что РЖД отказались от планов по увеличению бюджета «Локомотива» в соответствии с указаниями президента РФ.

В свою очередь, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о том, что бюджет клуба на 2016 календарный год составил 4,6 млрд рублей.



Железнодорожники занимают десятую строчку в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.