Веснина обыграла Макарову и вышла во второй круг Spb Ladies Trophy-2017

Российская теннисистка Елена Веснина в двух сетах обыграла свою соотечественницу Екатерину Макарову и вышла во второй круг турнира в Петербурге.

Счет по сетам - 6:3, 6:1.

Напомним, во втором круге Веснина сыграет с Ализе Корне из Франции, которая в первом круге обыграла Кирстен Флипкенс из Бельгии.

Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.