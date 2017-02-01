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Веснина обыграла Макарову и вышла во второй круг Spb Ladies Trophy-2017

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российская теннисистка Елена Веснина в двух сетах обыграла свою соотечественницу Екатерину Макарову и вышла во второй круг турнира в Петербурге.

Счет по сетам - 6:3, 6:1.

Напомним, во втором круге Веснина сыграет с Ализе Корне из Франции, которая в первом круге обыграла Кирстен Флипкенс из Бельгии.

Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.

Матч

Веснина Е. (Россия) - Макарова Е. (Россия) - 6:3, 6:1

Место и дата

01 февраля 11:10, , Онлайн-трансляция

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