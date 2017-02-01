Россию лишили серебра ОИ-2012 в женской эстафете

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4х400 метров.

Такое решение было опубликовано на официальном сайте МОК. В допинг-пробе одной из россиянок, Антонины Кривошапки, были обнаружены следы запрещенных веществ – туринабола.

Напомним, что на летних Играх 2012 года россиянки Антонина Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх завоевали серебро. Победу праздновала американская сборная, тройку замыкали ямайские спортсменки.

Теперь серебро переходит к команде Ямайки, бронза достается украинским легкоатлеткам.