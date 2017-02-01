Ахо, Пачиоретти и Матесон – три звезды игрового дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан молодой финский форвард «Каролины» Себастьян Ахо. В победном матче с «Филадельфией» (5:1) он впервые в карьере оформил хет-трик на уровне НХЛ.

Второй звездой стал капитан «Монреаля» Макс Пачиоретти. Он также забросил три шайбы в матче с «Баффало» (5:2).

Третьей звездой был назван защитник «Флориды», чемпион мира-2016 Майк Матесон. Он оформил дубль во встрече с «Оттавой» (6:5).

