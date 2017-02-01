Замглавы ПКР: Люди за несравнимо меньшее нарушение получили несравнимо большее наказание

Замглавы Паралимпийского комитета России Олег Смолкин считает, что наших спортсменов еще могут допустить до Игр-2018.

- Могу только напомнить, что в начале июля 2016 года, когда уже вовсю мусолили доклад Макларена, мы получили бумагу из Международного паралимпийского комитета, где сообщалось, что у МПК нет претензий к российским паралимпийцам. 23 июля, спустя примерно две недели, мы получили другую бумагу, где сообщалось, что МПК возбуждает дело о возможном приостановлении полномочий Паралимпийского комитета России. Что произошло за это время, сказать трудно То ли информационное давление оказалось столь сильным, что функционеры МПК просто испугались, то ли на каком-то уровне в политических элитах была достигнута негласная договоренность, что «большую» сборную пропустили, а за это должны наказать спортсменов с инвалидностью.

Я, естественно, болею за нашу большую сборную, но — для понимания — допинговых нарушений в большом спорте несравнимо больше, чем в паралимпийском. То есть люди за несравнимо меньшее нарушение получили несравнимо большее наказание.

Считаете, что виновато государство — так и наказывайте государство, если, конечно, можете, а не тех, кто к этим грехам не имел никакого отношения. Это, в общем, предательство всех европейских ценностей во главе с правами человека, презумпцией невиновности и так далее, - цитирует Смолина «Собеседник.ру».

Напомним, в августе прошлого года в спортивной организации приняли решение об отстранении россиян от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и лишении Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в организации.

ПКР 15 августа подал апелляцию в CAS, который 23 августа ее отклонил. Затем ПКР подал апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии, в которой попросил об отсрочке решения CAS, чтобы спортсмены из РФ смогли выступить на Паралимпиаде в Рио, но Федеральный суд Швейцарии его отклонил.

В сентябре 2016 года 34 российских спортсмена, в том числе Гончарова, подали объединенный иск в CAS.