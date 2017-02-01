День в истории. Габриэлю Батистуте – 48!

Сегодня отмечает день рождения один из самых известных бомбардиров в истории сборной Аргентины Габриэлю Батистуте.

Батистута родился 1 февраля 1969 года в Санта-Фе.

В детстве параллельно с футболом Габриэль занимался баскетболом и волейболом, где также подавал большие надежды. Он начал карьеру в молодежной команде «Ньюэллз Олд Бойз». После этого он защищал цвета двух грандов аргентинского футбола - «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».

В 1991 году «Бати-гол» перебрался в итальянскую серию А. На Аппенинском полуострове аргентинец выступал за «Фиорентину», «Рому» и миланский «Интер». Батистута забил 54 мяча в 77 проведенных матчах за национальную сборную, с которой дважды выигрывал Кубок Америки (в 1991 и 1993 годах).

В составе «Ромы» Габриэль стал чемпионом Италии в сезоне-2000/01, когда команду возглавлял Фабио Капелло. В 2013 г. он был введен в Зал славы итальянского футбола.

В декабре 2011 года было объявлено, что Батистута получил административную должность в аргентинском клубе «Колон». Он покинул этот пост в феврале 2013 года и заявил, что хотел бы начать тренерскую карьеру в Европе.







