Кривошапка оспорит в CAS дисквалификацию за допинг

Тренер Антонины Кривошапки Владимир Типаев сообщил, что спортсменка опротестует в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

- Мы ждали этого решения, теперь будет подаваться иск в CAS. Во время перепроверки была использована непонятная методика, в результате было обнаружено не вещество, а метаболиты. Думаю, что это дело политизировано, - сказал Типаев ТАСС.

Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4х400 метров. В допинг-пробе Кривошапки были обнаружены следы запрещенных веществ – туринабола.

Кривошапка является чемпионкой мира в 2013 году в эстафете 4х400 м, четырехкратным бронзовым призером мирового первенства, чемпионкой Европы в 2010 году (4х400м), двукратной чемпионкой Европы в помещениях (2009).