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Виталий Мутко: Клубы РФПЛ могут применить систему паспорта болельщика

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что Fan ID может применяться российскими клубами, но уже после чемпионата мира.

– Может ли система паспорта болельщика быть применена к российским клубам? Законодательство России такую возможность предоставляет. Но делать это надо после чемпионата мира. У болельщиков ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» уже есть похожие карточки, по которым они могут проходить на стадион и при этом получают скидки в клубном магазине, – сказал Мутко.

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