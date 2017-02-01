Виталий Мутко: Клубы РФПЛ могут применить систему паспорта болельщика

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что Fan ID может применяться российскими клубами, но уже после чемпионата мира.

– Может ли система паспорта болельщика быть применена к российским клубам? Законодательство России такую возможность предоставляет. Но делать это надо после чемпионата мира. У болельщиков ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» уже есть похожие карточки, по которым они могут проходить на стадион и при этом получают скидки в клубном магазине, – сказал Мутко.