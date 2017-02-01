РУСАДА может быть восстановлено в правах до конца года

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть восстановлено в правах до конца 2017 года.

- У нас есть полное понимание по восстановлению РУСАДА в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Сегодня-завтра работает рабочая группа с иностранными экспертами и представителями WADA и UKAD, сегодня обсуждают выполнение дорожной карты. Я считаю, что сроки вполне реальные. И те критерии, которые представлены там, вполне выполнимы, реально это сделать до конца года.

Но очень много тех условий, которые должны быть выполнены не Министерством спорта, а РУСАДА. Со стороны Минспорта все свои задачи мы выполнили, - сказал Колобков.

Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства в ноябре 2015 года. Агентство до сих не было восстановлено в правах. С 2017 года РУСАДА будет финансироваться непосредственно из федерального бюджета. Это будет сделано по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA). То, что РУСАДА находилась под контролем российского Министерства спорта, было одной из основных претензий, которые были предъявлены в ходе допингового скандала.