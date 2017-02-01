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Юлия Ефимова: Уезжать за рубеж и у кого-то там тренироваться желания уже нет

Источник:  RT на русскомКомментарии

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2016 Юлия Ефимова рассказала о дальнейших планах в своей карьере.

– Могу сказать одно: у нас в планах открыть в России свою команду. Уже не хочу куда-то ехать и у кого-то тренироваться. Напротив, есть желание найти хорошего тренера, чтобы он сам работал со мной в России. Для этого и нужно сформировать команду спортсменов. Да и боюсь ехать к какому-нибудь специалисту после всего произошедшего. Вдруг снова введут какие-нибудь санкции, и я останусь одна. Зачем мне это нужно? Хочу, чтобы тренер был моим, и до Олимпийских игр–2020 включительно никуда не делся.

Мой бывший тренер Дэвид Сало сказал, мол, Юля, никаких проблем, но я просто не могу больше с тобой работать. Ему запретили сотрудничать со мной, – рассказала Ефимова в интервью RT.

Напомним, Юлия Ефимова была допущена на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в последний момент, по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

Россиянка четырежды становилась чемпионкой мира на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом. 

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