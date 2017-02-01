Андрей Кобелев: Атака «Спартака» на сегодня - лучшая в чемпионате России

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил трансферную кампанию «Спартака».

- «Спартак» отлично усилился — в атакующую линию пришли такие высококлассные игроки, как Александр Самедов и Луис Адриано. Если Самедов впишется в игровую модель красно-белых, то сможет приносить пользу уже с первых матчей. Что касается Луиса Адриано, то он в свое время феноменально выступал в «Шахтере». В «Милане» был уже не так хорош, но думаю, бразилец может набрать былые кондиции. В свете этих приобретений могу сказать, что атака «Спартака» на сегодня — лучшая в чемпионате России. Нельзя не отметить и приобретение Александра Селихова и Георгия Джикии. Это те игроки, которые могут укрепить команду уже сейчас, хотя пока они и не смогут вытеснить из основы своих конкурентов, - поделился своим мнением с «Известиями» Андрей Кобелев.

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков. Вторую строчку занимает «Зенит», тройку замыкает ЦСКА.