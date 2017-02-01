Виталий Мутко: Сборной Бразилии будет сложно прилететь к нам на товарищеский матч
Президент РФС Виталий Мутко рассказал, с какими сборными Россия может сыграть летом.
– С июньскими матчами сложно – вся Европа играет. У Бразилии матч в Австралии. Они очень хотят с нами сыграть, но им будет сложно прилететь в Россию. Все окна для проведения товарищеских матчей мы займем, будут хорошие спарринги. Хотим открыть стадион «Лужники» и арену в Санкт-Петербурге матчами высокого уровня, – сказал Мутко.
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