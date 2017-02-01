Барков завоевал золото в лыжном двоеборье на Универсиаде
Россиянин Вячеслав Барков одержал победу в лыжном двоеборье на Универсиаде-2017 в Алма-Ате.
Серебро завоевал представитель Польши Адам Цеслар. Тройку замкнул еще один поляк Павел Словек.
Напомним, что Универсиада проходит в Алма-Ате и завершится 8 февраля.
Универсиада
Алматы (Казахстан), 1 февраля
Лыжное двоеборье
Гонка Гундерсена
1. Вячеслав Барков (Россия) – 24.26,5.
2. Адам Цеслар - +1.0
3. Павел Словек (оба – Польша) – + 7,8…
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