Сергей Ковалев: Я хотел бы уже начать подготовку к следующему бою
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев намерен выйти на ринг в ближайшее время.
- Хотелось бы уже начать готовиться к бою. Планирую 22 февраля отправиться в США. Но если не успею решить в России все дела, то процесс отъезда может затянуться, - цитирует Ковалева агентство ТАСС.
Напомним, в ноябре Ковалев уступил по очкам американцу Андре Уорду (113:114 на всех трех картах) и лишился чемпионских поясов WBA, WBO и IBF. В контракте на поединок было прописано право Сергея на реванш в случае поражения.
Однако пока остается неясным, готов ли Уорд провести с Ковалевым еще один бой, и когда именно он мог бы состояться.
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