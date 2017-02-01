Сергей Ковалев: Я хотел бы уже начать подготовку к следующему бою

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев намерен выйти на ринг в ближайшее время.

- Хотелось бы уже начать готовиться к бою. Планирую 22 февраля отправиться в США. Но если не успею решить в России все дела, то процесс отъезда может затянуться, - цитирует Ковалева агентство ТАСС.

Напомним, в ноябре Ковалев уступил по очкам американцу Андре Уорду (113:114 на всех трех картах) и лишился чемпионских поясов WBA, WBO и IBF. В контракте на поединок было прописано право Сергея на реванш в случае поражения.

Однако пока остается неясным, готов ли Уорд провести с Ковалевым еще один бой, и когда именно он мог бы состояться.