Екатерина Макарова: Я сыграю за сборную России на Кубке Федерации
Российская
теннисистка Екатерина Макарова поделилась мнением о поражении в двух сетах от
соотечественницы Елены Весниной в первом круге Spb Ladies Trophy-2017.
– Психологически тяжело против Лены: мы друг друга знаем
хорошо, проводим вместе много времени. Наши очные встречи как-то зачастились,
каждые несколько месяцев играем. Сегодня не смогла показать свой лучший теннис,
было много ошибок. Не было хорошего процента первой подачи, но в то же время
Лена от себя сыграла очень чисто, надежно, без лишней суеты. Мне надо было
играть на пределе, чего я не показала.
- Почему отказались
сыграть в парном разряде?
- Решили к одиночке серьезнее отнестить. Получилось, что по сетке кто-то должен был проиграть. С таким расписанием тяжело играть два матча: в паре заканчиваешь поздно и тогда уже не факт, что в одиночном получится хорошо. Поэтому решили после Австралии сильно себя не насиловать
- Планируете участвовать
в Кубке Федерации?
- Да, - приводит слова Макаровой корреспондент «Cоветского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Макарова проиграла Весниной со счетом 3:6, 1:6. Spb
Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. Во втором
круге Веснина сыграет против француженки Ализе Корне.
В первом раунде второй мировой группы Кубка Федерации Россия сыграет с Тайванем. Макарова и Веснина – олимпийские чемпионки Игр в Рио в парном разряде.
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