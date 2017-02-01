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Екатерина Макарова: Я сыграю за сборную России на Кубке Федерации

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Макарова поделилась мнением о поражении в двух сетах от соотечественницы Елены Весниной в первом круге Spb Ladies Trophy-2017.

– Психологически тяжело против Лены: мы друг друга знаем хорошо, проводим вместе много времени. Наши очные встречи как-то зачастились, каждые несколько месяцев играем. Сегодня не смогла показать свой лучший теннис, было много ошибок. Не было хорошего процента первой подачи, но в то же время Лена от себя сыграла очень чисто, надежно, без лишней суеты. Мне надо было играть на пределе, чего я не показала.

- Почему отказались сыграть в парном разряде?
- Решили к одиночке серьезнее отнестить. Получилось, что по сетке кто-то должен был проиграть. С таким расписанием тяжело играть два матча: в паре заканчиваешь поздно и тогда уже не факт, что в одиночном получится хорошо. Поэтому решили после Австралии сильно себя не насиловать

- Планируете участвовать в Кубке Федерации?
- Да, - приводит слова Макаровой корреспондент «Cоветского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Макарова проиграла Весниной со счетом 3:6, 1:6. Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. Во втором круге Веснина сыграет против француженки Ализе Корне.

В первом раунде второй мировой группы Кубка Федерации Россия сыграет с Тайванем. Макарова и Веснина – олимпийские чемпионки Игр в Рио в парном разряде.

Елена Веснина: Всегда жду приглашения в сборную России на Кубок Федерации

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