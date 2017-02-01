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Арьен Роббен: Нынешний уровень игры «Баварии» едва ли позволит пройти «Арсенал»

Источник:  TZКомментарии

Голландский вингер «Баварии» Арьен Роббен подверг критике игру своей команды на старте второго круга чемпионата Германии.

- Если мы хотим добиться чего-то серьезного, команда должна играть иначе, чем в последних двух матчах. В противном случае нам придется очень туго. Если мы не будем играть с «Арсеналом» на более высоком уровне, нам будет крайне сложно выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы знаем, что нам предстоит много и серьезно поработать, - заявил Роббен.

Напомним, в прошлом месяце Арьен Роббен продлил контракт с «Баварией» до лета 2018 года. 

В прошедшем матче чемпионата Германии с бременским «Вердером (2:1) 33-летний голландец отметился забитым мячом.

Матчи «Баварии» и «Арсенала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 15 февраля и 7 марта.

 

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