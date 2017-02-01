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Самсонов и Капризов вызваны в сборную России на шведский этап Еврохоккейтура

Источник:  ФХРКомментарии

Стал известен состав сборной России на шведский этап Евротура, который пройдет с 9 по 12 февраля в Гетеборге.

Национальная команда в рамках Шведских хоккейных игр проведет вынесенный матч в Санкт-Петербурге 9 февраля против Финляндии, а также два матча в Гетеборге 10 и 11 февраля против сборных Швеции и Чехии. 

Состав национальной сборной:

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Самсонов («Металлург» Мг);

Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Евгений Медведев («Авангард»), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – «Металлург» Мг), Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба – «Локомотив»), Альберт Яруллин, Дамир Мусин (оба – «Ак Барс»), Егор Рыков (СКА);

Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все – «Сибирь»), Алексей Кручинин («Трактор»), Андрей Светлаков, Максим Мамин (оба – ЦСКА), Артем Федоров, Максим Карпов (оба – «Динамо» М), Николай Прохоркин (СКА). 

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