«Крылья Советов» продадут Маргасова в «Локомотив»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что защитник Тимофей Маргасов может продолжить карьеру в «Локомотиве».

- Маргасова мы, скорее всего, продадим в «Локомотив», договоренность между клубами уже есть. Если мы оперативно найдем ему замену, то он будет в «Локомотиве». Такая вероятность очень высока, - сказал Шляхтин «Р-Спорт».

Маргасов выступает за «Крылья Советов» с лета 2016 года. В текущем сезоне 24-летний защитник отыграл за самарский клуб 5 матчей в РФПЛ.

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