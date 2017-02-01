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«Крылья Советов» продадут Маргасова в «Локомотив»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что защитник Тимофей Маргасов может продолжить карьеру в «Локомотиве».

- Маргасова мы, скорее всего, продадим в «Локомотив», договоренность между клубами уже есть. Если мы оперативно найдем ему замену, то он будет в «Локомотиве». Такая вероятность очень высока, - сказал Шляхтин «Р-Спорт». 

Маргасов выступает за «Крылья Советов» с лета 2016 года. В текущем сезоне 24-летний защитник отыграл за самарский клуб 5 матчей в РФПЛ. 

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«Крылья Советов» продадут Маргасова в «Локомотив»
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