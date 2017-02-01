Юлия Ефимова: Неприятно, что обо мне негативно высказался такой человек, как Фелпс

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2016 Юлия Ефимова разочарована тем, что ее подверг критике легендарный американский пловец Майкл Фелпс.

- Нам всегда говорили, что спорт не имеет отношения к политике. Если кто-то тебе не нравится, ты не можешь сказать об этом вслух. Это просто некультурно.

Если честно, так до сих пор и не разобралась в ситуации с комментариями Фелпса. По идее, Майкл не называл моего имени, а просто говорил о ситуации с допингом. В любом случае, было неприятно, что такой человек негативно высказался. Я всегда уважала Фелпса и считаю, что он делает невероятные вещи, - рассказала Ефимова в интервью RT.

Напомним, Юлия Ефимова была допущена на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в последний момент, по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). На Играх она завоевала две серебряные медали.



Россиянка четырежды становилась чемпионкой мира на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.



