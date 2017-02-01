Должность президента Федерации бокса России упразднена, Рубежной избран главной высшего наблюдательного совета
Глава службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной единогласно выбран председателем высшего наблюдательного совета Федерации бокса России (ФБР).
Такое решение принято делегатами отчетно-выборной конференции ФБР, проходящей сегодня в Москве.
- Конференция прошла успешно. Намечен новый путь, мы знаем, как это делать. Мы будем работать, и надеюсь, что совместными усилиями мы изменим ситуацию к лучшему. Будем возвращать призовые места в нашем любимом виде спорта домой, в Россию, - цитирует Рубежного агентство «Р-Спорт».
Генеральным секретарем Федерации бокса России был назначен Умар Кремлев - глава промоутерской компании «Патриот».
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