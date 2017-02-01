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Должность президента Федерации бокса России упразднена, Рубежной избран главной высшего наблюдательного совета

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной единогласно выбран председателем высшего наблюдательного совета Федерации бокса России (ФБР).

Такое решение принято делегатами отчетно-выборной конференции ФБР, проходящей сегодня в Москве.

- Конференция прошла успешно. Намечен новый путь, мы знаем, как это делать. Мы будем работать, и надеюсь, что совместными усилиями мы изменим ситуацию к лучшему. Будем возвращать призовые места в нашем любимом виде спорта домой, в Россию, - цитирует Рубежного агентство «Р-Спорт».

Генеральным секретарем Федерации бокса России был назначен Умар Кремлев - глава промоутерской компании «Патриот». 

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