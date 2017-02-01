Должность президента Федерации бокса России упразднена, Рубежной избран главной высшего наблюдательного совета

читайте также

«Руководить федерацией должен профессиональный человек!» Отдать свой голос за Эдуарда Хусаинова готовы не только в России

Дмитрий Лунев: Новая редакция устава исключает должность Федерации бокса России Вице-президент Федерации бокса России (ФБР) Дмитрий Лунев рассказал, что должность президента Федерации бокса России будет упразднена.

«Суд встал на сторону Хусаинова, все решения были приняты в его пользу» Известные боксеры высказывают поддержку Эдуарду Хусаинову, которого AIBA пытается не допустить к выборам.

Международная ассоциация любительского бокса не допустила Хусаинова к выборам главы ФБР Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не допустила Эдуарда Хусаинова к выборам президента Федерации бокса России (ФБР) из-за дисквалификации, длящейся с 2007 года.

Бомба. Кворум. Хусаинов В Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации бокса России (ФБР). Новым президентом избран Эдуард Хусаинов.

Первый вице-президент Федерации бокса России: Собрание, на котором Хусаинова избрали президентом, не имеет никакой юридической силы Первый вице-президент Федерации бокса России Андрей Данько в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением об избрании Эдуарда Хусаинова на пост президента организации на отчетно-выборной конференции.

Эдуард Хусаинов: Постараюсь поднять бокс на новую высоту Новый президент Федерации бокса России Эдуард Хусаинов обозначил задачи, которые будет решать на посту, который ранее занимал с 2000 по 2007 годы.

Эдуард Хусаинов избран президентом Федерации бокса России На отчетно-выборной конференции Федерации бокса России сегодня президентом был избран Эдуард Хусаинов, который уже возглавлял ФБР с 2000 по 2007 годы.

Выборы президента Федерации бокса России отложены из-за заложенной бомбы Неизвестный сообщил о том, что бомба заложена в здании ОКР, где в настоящее время проходят выборы президента Федерации бокса России.

Эдуард Хусаинов: Откладывать выборы не собираемся В понедельник в редакции «Советского спорта» прошел круглый стол, на котором обсуждались проблемы Федерации бокса России.

Скончался известный советский теннисист Сергей Лихачев В Москве на 77-м году жизни умер известный советский теннисист, заслуженный мастер спорта СССР, член Зала российской теннисной славы Сергей Лихачев.

Кафельников и Мыскина переизбраны вице-президентами ФТР Бывшие теннисисты Евгений Кафельников и Анастасия Мыскина переизбраны вице-президентами Федерации тенниса России (ФТР) на четыре года.

Александр Лебзяк: Чиновники из нашей федерации – чужие в мире бокса Экс-главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк – об Олимпиаде в Рио.

Александр Лебзяк: Федерация должна не мне, а своим сотрудникам Экс-главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк – о долгах федерации.

Эдуард Хусаинов: У федерации не будет никаких проблем с долгами Кандидат в президенты Федерации бокса России Эдуард Хусаинов заявил, что в случае победы на выборах решит все финансовые проблемы организации.

Александр Лебзяк: Исполком втихаря утвердил состав сборной России на ОИ Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк рассказал о том, как проходил выбор состава команды на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Эдуард Хусаинов: На Олимпиаде не было ни одного руководителя федерации бокса Кандидат в президенты Федерации бокса России Эдуард Хусаинов рассказал об атмосфере в сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Вячеслав Яновский: Сегодня в Федерации работают непрофессионалы, которые не знают боксерской специфики Олимпийский чемпион Вячеслав Яновский рассказал о проблемах управления в Федерации бокса России.

Олег Саитов: Я хотел бы видеть на месте президента ФБР человека, который бы работал, а не декларировал Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации бокса Сахалинской области Олег Саитов рассказал о том, кого бы он хотел видеть на посту президента Федерации бокса России.