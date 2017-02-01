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Елена Веснина: Всегда жду приглашения в сборную России на Кубок Федерации

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением о победе в двух сетах над соотечественницей Екатериной Макаровой в первом круге Spb Ladies Trophy-2017.

- Какая реакция была, когда получили Макарову в соперники?
- Как и всегда: «Нет!» Всегда очень непросто играть против соотечественниц. Наши матчи с Катей - это что-то отдельное. Мы постоянно вместе тренируемся, играем пару практически каждую неделю. Мы знаем друг друга очень хорошо.

Мне удалось провести целый матч на одном дыхании. Я очень удачно играла на подаче Кати, пыталась сыграть агрессивно, поставить ее в неудобное положение, меняла ритм - это то, что Катя не любит. Сегодня получалось практически все

- Спрашивали у Макаровой, почему вы не играете в паре на Spb Ladies Trophy. Теперь вы расскажите, почему.
- После Открытого чемпионата Австралии мы поговорили с Катей и решили не играть тут пару. Мы и не планировали, у нас получилось насыщенное начало года: дошли до финала в Брисбене, было еще много тяжелых одиночных матчей. Катя также приболела до турнира. Было тяжело играть и одиночку, и пару. Решили сконцентрироваться на одиночном турнире.

- Вы играли достаточно рано.
- Не все проснулись к нашему матчу, но все равно было приятно видеть пришедших болельщиков. Хотелось, конечно, встретиться на поздней стадии. Кате немножко не хватило, чтобы быть в числе сеянных. Из-за этого жребий нас свел вместе. Мне комфортно играть в любое время. На Australian Open мне кажется, я ни разу не играла вторым запуском, у меня будильник стоял на семь утра.

- Планируете играть на Кубке Федерации? 
- Насколько знаю, я не в составе, у нас будет другая команда. Я всегда жду приглашения. Мы с Настей Мыскиной постоянно на связи, все время обсуждаем этапы Кубка Федерации- приводит слова Весниной корреспондент «Cоветского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Веснина обыграла Макарову со счетом 6:3, 6:1. Во втором круге она сыграет против француженки Ализе Корне. Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля.

В первом раунде второй мировой группы Кубка Федерации Россия сыграет с Тайванем. Макарова и Веснина – олимпийские чемпионки Игр в Рио в парном разряде.

Екатерина Макарова: Я сыграю за сборную России на Кубке Федерации

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