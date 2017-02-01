Джеррард приступил к обязанностям тренера в академии «Ливерпуля» (фото)
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард сегодня приступил к обязанностям тренера в академии клуба.
Напомним, 36-летний футболист завершил карьеру в ноябре прошлого года. Он выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год, сыграв 694 матча, забил 182 мяча и отдал 103 голевые передачи. В составе «красных» полузащитник стал победителем Лиги Чемпионов и Кубка и Суперкубка УЕФА.
Welcome back, Steven Gerrard! 🙌— Liverpool FC (@LFC) 1 февраля 2017 г.
He starts his new role at the Academy today! pic.twitter.com/Vr2ACz4zST
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