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Джеррард приступил к обязанностям тренера в академии «Ливерпуля» (фото)

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард сегодня приступил к обязанностям тренера в академии клуба.

Напомним, 36-летний футболист завершил карьеру в ноябре прошлого года. Он выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год, сыграв 694 матча, забил 182 мяча и отдал 103 голевые передачи. В составе «красных» полузащитник стал победителем Лиги Чемпионов и Кубка и Суперкубка УЕФА.




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