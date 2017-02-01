Легков и Белов опротестовали в CAS свое отстранение от соревнований

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов подали апелляции в Спортивный арбитражный суд на временное отстранение от соревнований в связи с подозрениями в применении допинга.



- Апелляции поданы. Дата заседания мне неизвестна. Саша отказался от других юристов, поэтому их интересы продолжит представлять тот же адвокат, - цитирует президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе агентство ТАСС.

Напомним, 25 января антидопинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение обоих спортсменов на основании данных из доклада независимой комиссии WADA под руководством канадского юриста Ричарда Макларена. Ранее интересы Легкова и Белова представлял адвокат Кристоф Вишеманн. 23 декабря шесть лыжников сборной России были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимней Олимпиады-2014 Сочи.



















