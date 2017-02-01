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«Спартак» после сбора в ОАЭ вернулся в Москву

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

«Спартак» после победного контрольного матча с «Копенгагеном» (2:1) завершил сбор в ОАЭ и ночным рейсом из Абу-Даби вернулся на родину, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Главный тренер Массимо Каррера дал футболистам три выходных дня. 4 февраля «Спартак» отправится в Испанию, где продолжит подготовку к весенней части сезона. По словам Карреры, в Марбелье игрокам предстоит выполнить еще больший объем работы, чем в ОАЭ.

В Испании команда пробудет 14 дней. За это время, помимо тренировок и теоретических занятий, красно-белые проведут два спарринга. 10 февраля «Спартак» встретится с хорватским «Осиеком». Второй контрольный матч состоится 16 февраля, соперник спартаковцев определится позднее.



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