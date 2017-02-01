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Игорь Захаркин: Кинэн в «Салавате»? В последнее время идет очень много вбросов

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал информацию, что команду может возглавить известный канадский специалист Майк Кинэн.

Напомним, уфимцы потерпели семь поражений подряд и занимают пятое место в Восточной конференции КХЛ, уступая по потерянным очкам идущим позади «Барысу», «Куньлуню» и «Адмиралу».

- Я думаю, что просто в последнее время идет очень много вбросов различной информации, где пишется откровенная неправда или чушь. Якобы я узурпирую власть в клубе, делаю то, что я хочу. Это совершенно все не так. Я делаю то, что должен делать в соответствии со своими функциональными обязанностями. «Салават Юлаев» живет, он работает, он готовится к матчам. Я не слышал ничего. В первый раз от вас я слышу о том, что Кинэн... Я не знаю, мне смеяться или каким-то другим образом реагировать... Я не хочу даже комментировать такую информацию. Потому что я знаю, сколько доброжелателей будут готовить свою занозу внести в тело «Салавата Юлаева».

Сегодня «Салават» примет СКА. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.

Матч

Салават Юлаев - СКА

Место и дата

01 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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