Дэйна Уайт: Думаю, Роузи в октагоне уже сделала все, что могла

Президент UFC Дэйна Уайт полагает, что экс-чемпионка мира в легчайшем весе Ронда Роузи завершит карьеру.

- Если бы я был вынужден озвучить свое мнение прямо сейчас - думаю, что Ронда уже сделала в октагоне все, что могла. Не думаю, что она еще будет проводить бои. Но, конечно, я бы не хотел решать что бы то ни было за Роузи. Это будет только ее решение, - заявил Уайт.

