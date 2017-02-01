Дэйна Уайт: Думаю, Роузи в октагоне уже сделала все, что могла

Президент UFC Дэйна Уайт полагает, что экс-чемпионка мира в легчайшем весе Ронда Роузи завершит карьеру.

- Если бы я был вынужден озвучить свое мнение прямо сейчас - думаю, что Ронда уже сделала в октагоне все, что могла. Не думаю, что она еще будет проводить бои. Но, конечно, я бы не хотел решать что бы то ни было за Роузи. Это будет только ее решение, - заявил Уайт.

В возрасте 17 лет Роузи была отобрана для участия в Олимпиаде 2004 года, став самым молодым участником соревнований по дзюдо. Кроме того, в 2004 году она выиграла золотую медаль чемпионата мира среди юниоров в Будапеште.



В августе 2008 года Роузи участвовала в Олимпийских играх в Пекине. Она проиграла в четвертьфинале голландке Эдит Босх, но приобрела возможность бороться за бронзовую медаль, которую она получила, победив немку Аннетту Бем. Таким образом, Ронда стала первой женщиной из США, завоевавшей олимпийскую медаль по дзюдо.

В профессиональном ММА она дебютировала 27 марта 2011 года. Впоследствии стала чемпионкой организации Strikeforce, а затем и UFC. Имела серию из 12 побед кряду до тех пор, пока не встретилась в октагоне с Холли Холм. Бой состоялся 15 ноября 2015 года и завершился сенсационным нокаутом во втором раунде. В следующем поединке Роузи опять проиграла нокаутом Аманде Нуньес, но уже в первом раунде.

Сегодня Ронде Роузи исполняется 30 лет.





