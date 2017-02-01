Адвокат: Легкова и Белова сделали козлами отпущения

Адвокат лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн считает, что спортсменов несправедливо обвинили в употреблении допинга.

- Похоже, что спортсменов сделали козлами отпущения, в то время как реальные проблемы находятся в другом месте, - сказал Вишеманн.

В среду стало известно, что Легков и Белов подали апелляции в Спортивный арбитражный суд на временное отстранение от соревнований в связи с подозрениями в применении допинга.

Напомним, 25 января антидопинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение обоих спортсменов на основании данных из доклада независимой комиссии WADA под руководством канадского юриста Ричарда Макларена.