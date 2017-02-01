Адвокат: Легкова и Белова сделали козлами отпущения
Адвокат лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн считает, что спортсменов несправедливо обвинили в употреблении допинга.
- Похоже, что спортсменов сделали козлами отпущения, в то время как реальные проблемы находятся в другом месте, - сказал Вишеманн.
В среду стало известно, что Легков и Белов подали апелляции в Спортивный арбитражный суд на временное отстранение от соревнований в связи с подозрениями в применении допинга.
Напомним, 25 января антидопинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение обоих спортсменов на основании данных из доклада независимой комиссии WADA под руководством канадского юриста Ричарда Макларена.
23 декабря шесть лыжников сборной России были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимней Олимпиады-2014 Сочи.