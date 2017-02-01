Леонид Вайсфельд: Вызов Капризова и Арзамасцева в сборную не станет проблемой для «Салавата»

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал вызов хоккеистов уфимского клуба Кирилла Капризова и Захара Арзамасцева в сборную России.

Сегодня стал известен состав российской команды на шведский этап Евротура, который пройдет с 9 по 12 февраля в Гетеборге.

Напомним, «Салават» проиграл семь последних матчей регулярного чемпионата КХЛ.

«Какая это может быть проблема? У всех команд вызывают игроков в сборную, - цитирует Вайсфельда «Р-Спорт». - Наоборот, мы очень гордимся их вызовом, они заслужили. Понятно, что у клуба сейчас тяжелый период. Но что нам, людей не брать туда что ли? Вызов в сборную – определенное признание, что люди своей игрой заслужили. А что касается подготовки к плей-офф, знаете, у нас сейчас восемь человек травмированы. Не будет еще двоих, вот и все».