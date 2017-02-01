Игроков команды Lunatic Hai по Overwatch перевели в запас из-за романа с фанатками

Корейская команда Lunatic Hai перевела в запас Leetajun и Dean из-за того, что те состояли в отношениях с несколькими фанатками коллектива.



Игроки сначала отказывались от содеянного, но вскоре признались и написали свои извинения. В итоге представители организации решили наказать игроков в качестве извинения для фанатов команды.

Leetajun и Dean будут отстранены от игры на OGN Overwatch APEX Season 2, а их в составе заменят Whoru и zunba.

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