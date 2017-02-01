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Мужская сборная России по керлингу победила команду Южной Кореи на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России по керлингу победила команду Южной Кореи со счетом 6:5 в матче группового раунда на Универсиаде в Алма-Ате.

После четырех матчей сборная России имеет в своем активе две победы и два поражения. Наша национальная команда уступила Канаде и Великобритании, но обыграла Корею и Японию. Лидирует в группе лишь одна команда - Великобритании, одержавшая четыре победы в четырех матчах. 

По регламенту все команды проведут круговой турнир, из группы выйдут четыре лучшие сборные. Завершится Универсиада 8 февраля.  

Универисада

Алма-Ата, Казахстан 

Керлинг

Мужчины

Четвертый тур

Россия - Южная Кореея - 6:5 

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