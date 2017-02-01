Мужская сборная России по керлингу победила команду Южной Кореи на Универсиаде

Мужская сборная России по керлингу победила команду Южной Кореи со счетом 6:5 в матче группового раунда на Универсиаде в Алма-Ате.

После четырех матчей сборная России имеет в своем активе две победы и два поражения. Наша национальная команда уступила Канаде и Великобритании, но обыграла Корею и Японию. Лидирует в группе лишь одна команда - Великобритании, одержавшая четыре победы в четырех матчах.



По регламенту все команды проведут круговой турнир, из группы выйдут четыре лучшие сборные. Завершится Универсиада 8 февраля.

Универисада

Алма-Ата, Казахстан

Керлинг

Мужчины

Четвертый тур

Россия - Южная Кореея - 6:5