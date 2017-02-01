Евгений Бушманов: Молодежная сборная России постарается отобраться на Олимпиаду-2020

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал о задачах команды.

– Постараемся отобраться на ближайшую Олимпиаду – она пройдет в 2020-м в Токио. Но сначала надо пройти отбор на Евро-2020. Плюсом можно назвать то, что ребята 1996 года рождения, которые сейчас в молодежной сборной, уже выигрывали Евро со сборными до 16 лет, стали серебряными призерами со сборной на Евро до 19 лет. Они почувствовали, что могут выигрывать, – сказал Евгений Бушманов, отвечая на вопрос корреспондента «Советского спорта».

Напомним, первый матч в отборе на Евро-2020 молодежная сборная проведет 31 августа против Армении. Также в группе команды Сербии, Австрии, Македонии и Гибралтара.