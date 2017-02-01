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Помощниками Бушманова в молодежной сборной России стали тренеры «Спартака-2»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал, кто будет его помощниками в команде.

– Мне будут помогать тренер Андрей Коновалов, тренер вратарей Василий Кузнецов и менеджер Юрий Бавыкин, которые работали со мной в «Спартаке 2». Возглавить молодежную сборную – честь для меня. Буду стараться сделать все, чтобы наши молодые игроки максимально раскрылись, – сказал Бушманов.

Отметим, что первый матч в отборе на Евро-2019 молодежная сборная России проведет 31 августа против Армении.  

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