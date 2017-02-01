Главный тренер футбольной молодежной сборной России хочет, чтобы команда вызывала интерес, как хоккейная «молодежка»
Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов высказал свое мнение о популярности команды среди болельщиков.
– Мы говорили с Виталием Мутко, где должна играть молодежная сборная. Он отмечал, что желательно, чтобы это была не Москва, а регионы. Поддерживаю эту позицию, – сказал Бушманов.
– Футбольная «молодежка» станет популярна, как хоккейная, которую все смотрят на ЧМ?
– Почему бы нет?
Отметим, первый матч в отборе на Евро-2019 молодежная сборная России проведет 31 августа против команды Армении.
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