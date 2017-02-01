Дмитрий Шляхтин: 31 спортсмен подал заявки в ИААФ

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сказал, что 31 легкоатлет России подал заявки в ИААФ на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов. Напомним, что вся сборная России, кроме Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.