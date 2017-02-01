Бранислав Иванович: У меня было большое желание вернуться в Россию
Новичок «Зенита»
32-летний защитник Бранислав Иванович поделился впечатлениями от перехода в
петербургский клуб.
- Я очень доволен, что перешел в такой большой клуб, и
надеюсь, что мы вместе добьемся успехов. Если честно, долго не раздумывал над
предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую
высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне, - приводит
слова Ивановича официальный сайт «Зенита».
Напомним, 1 февраля «Зенит» официально объявил о переходе
Ивановича из «Челси». Сербский защитник заключил контракт на 2,5 года с
возможностью продления еще на один сезон. Футболист уже играл в России. С 2006 по 2008 год он выступал за «Локомотив».
В сезоне-2016/17 Иванович сыграл в 13 матчах в чемпионате
Англии. По данным transfermarkt.de стоимость игрока 10 миллионов евро.
В зимнее трансферное окно в «Зенит» также перешли вратарь
Андрей Лунев из «Уфы», защитники Ибрагим Цаллагов из «Крыльев Советов» и Сергей
Зуйков из «Волгаря», полузащитники Эрнани из «Атлетико Паранаэнсе» и Йоан Молло
из «Крыльев Советов».