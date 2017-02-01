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Бранислав Иванович: У меня было большое желание вернуться в Россию

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Новичок «Зенита» 32-летний защитник Бранислав Иванович поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

- Я очень доволен, что перешел в такой большой клуб, и надеюсь, что мы вместе добьемся успехов. Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне, - приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».

Напомним, 1 февраля «Зенит» официально объявил о переходе Ивановича из «Челси». Сербский защитник заключил контракт на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон. Футболист уже играл в России. С 2006 по 2008 год он выступал за «Локомотив».

В сезоне-2016/17 Иванович сыграл в 13 матчах в чемпионате Англии. По данным transfermarkt.de стоимость игрока 10 миллионов евро.

В зимнее трансферное окно в «Зенит» также перешли вратарь Андрей Лунев из «Уфы», защитники Ибрагим Цаллагов из «Крыльев Советов» и Сергей Зуйков из «Волгаря», полузащитники Эрнани из «Атлетико Паранаэнсе» и Йоан Молло из «Крыльев Советов».

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