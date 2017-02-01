Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне» в матче с «Атлетико»
Букмекерские конторы выставили котировки на первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Атлетико» и «Барселоной».
Победа каталонского клуба оценивается коэффициентом 2,40, тогда как виктория мадридцев идет за 3,11.
За ничью букмекеры предлагают щедрые 3,31.
Игра в испанской столице начнется сегодня в 23:00 мск.
Матч
Место и дата
01 февраля 23:00, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция
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