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Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне» в матче с «Атлетико»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Атлетико» и «Барселоной».

Победа каталонского клуба оценивается коэффициентом 2,40, тогда как виктория мадридцев идет за 3,11.

За ничью букмекеры предлагают щедрые 3,31.

Игра в испанской столице начнется сегодня в 23:00 мск.

Матч

Атлетико - Барселона

Место и дата

01 февраля 23:00, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

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