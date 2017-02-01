Симона Халеп: Было бы интересно встретиться с Винус Уильямс на Spb Ladies Trophy, она в хорошей форме

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась мнением о победе в двух сетах над хорваткой Аной Конюх во втором круге Spb Ladies Trophy-2017.

- Хороший матч для меня, играла гораздо лучше, чем две недели назад в Австралии. Хорошо себя ощущала, ожидала, что будет непросто, потому что Конюх мощно бьет по мячу. Довольна тем, как справилась с задачей, что уложилась в два сета.

- Как ваше колено?

- Сейчас не было никакой боли, но хочу посмотреть, как колено себя поведет в следующих матчах.

- У вас есть возможность сыграть с Винус Уильямс в полуфинале. Что думаете о ее игре, хотели бы с ней сыграть?

- У меня в запасе еще матч, было бы интересно с ней встретиться. Да, она была в финале Australian Open, она в хорошей форме, но я не думаю об этом, думаю о следующем матче, - передает слова Халеп корреспондент «Cоветского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Халеп обыграла Конюх со счетом 6:4, 7:6. В четвертьфинале она сыграет против победительницы матча Наталья Вихлянцева – Дарья Касаткина. Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля.

Винус Уильямс вышла в финал Australian Open, где проиграла своей сестре Серене.

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