Симона Халеп: Было бы интересно встретиться с Винус Уильямс на Spb Ladies Trophy, она в хорошей форме
Румынская теннисистка
Симона Халеп поделилась мнением о победе в двух сетах над хорваткой Аной Конюх во
втором круге Spb Ladies Trophy-2017.
- Хороший матч для меня, играла гораздо лучше, чем две
недели назад в Австралии. Хорошо себя ощущала, ожидала, что будет непросто,
потому что Конюх мощно бьет по мячу. Довольна тем, как справилась с задачей,
что уложилась в два сета.
- Как ваше колено?
- Сейчас не было никакой боли, но хочу посмотреть, как колено себя поведет в следующих матчах.
- У вас есть
возможность сыграть с Винус Уильямс в полуфинале. Что думаете о ее игре, хотели
бы с ней сыграть?
- У меня в запасе еще матч, было бы интересно с ней встретиться. Да, она была в финале Australian Open, она в хорошей форме, но я не думаю об этом, думаю о следующем матче, - передает слова Халеп корреспондент «Cоветского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Халеп обыграла Конюх со счетом 6:4, 7:6. В четвертьфинале она сыграет против победительницы матча Наталья Вихлянцева – Дарья Касаткина.
Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля.
Винус Уильямс вышла в финал Australian Open, где проиграла своей сестре Серене.
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