«Горбачев, Кремль, водка, Карпин». Тренеры команд-участниц Кубка конфедераций охарактеризовали Россию в нескольких словах
Тренерам сборных, которые примут участие в Кубке конфедераций-2017, дали задание описать страну-организатора - Россию - в нескольких словах.
Своим мнением о России поделились Станислав Черчесов (Россия), Энтони Хадсон (Новая Зеландия), Йоахим Лев (Германия), Хуан Антонио Пицци (Чили), Хуан Карлос Осорио (Мексика), Фернанду Сантуш (Португалия) и Анге Постекоглу (Австралия).
Видео доступно ЗДЕСЬ.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Участие в турнире примут сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Новой Зеландии, Чили, Мексики, а также победитель Кубка Африки-2017. Россия сыграет в одной группе с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически