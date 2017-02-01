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«Горбачев, Кремль, водка, Карпин». Тренеры команд-участниц Кубка конфедераций охарактеризовали Россию в нескольких словах

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерам сборных, которые примут участие в Кубке конфедераций-2017, дали задание описать страну-организатора - Россию - в нескольких словах.

Своим мнением о России поделились Станислав Черчесов (Россия), Энтони Хадсон (Новая Зеландия), Йоахим Лев (Германия), Хуан Антонио Пицци (Чили), Хуан Карлос Осорио (Мексика), Фернанду Сантуш (Португалия) и Анге Постекоглу (Австралия). 

Видео доступно ЗДЕСЬ.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Участие в турнире примут сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Новой Зеландии, Чили, Мексики, а также победитель Кубка Африки-2017. Россия сыграет в одной группе с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. 

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