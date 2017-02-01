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Дмитрий Шляхтин: За лучший результат на Русской зиме – премия 500 тысяч

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин на пресс-конференции озвучил размер премиальных для спортсменов, которые будут выступать в соревнованиях Русская зима.

«500 тысяч получит спортсмен за абсолютно лучший результат. Еще три премии по 300 тысяч рублей за хорошие результаты», – сказал Шляхтин.

Русская зима – международные соревнования по легкой атлетике в помещении. Проводятся в Москве. Проводится под эгидой Всероссийской федерации легкой атлетики, поддерживается Росспортом. Входит в официальный календарь Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Одно из важнейших легкоатлетических соревнований России. Первые соревнования прошли 7 февраля 1992 года. Всего состоялись 21 раз.

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