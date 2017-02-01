Дмитрий Шляхтин: За лучший результат на Русской зиме – премия 500 тысяч

Дмитрий Шляхтин: У меня нет информации, сколько заявок подали наши атлеты на зимний чемпионат Европы

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин рассказал о том, каков механизм заявки наших спортсменов на зимний чемпионат Европы 2017 года.