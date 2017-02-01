Дмитрий Шляхтин: За лучший результат на Русской зиме – премия 500 тысяч
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин на пресс-конференции озвучил размер премиальных для спортсменов, которые будут выступать в соревнованиях Русская зима.
«500
тысяч получит спортсмен за абсолютно лучший результат. Еще три премии
по 300 тысяч рублей за хорошие результаты», – сказал Шляхтин.
Русская зима – международные соревнования по легкой атлетике в помещении. Проводятся в Москве. Проводится под эгидой Всероссийской федерации легкой атлетики, поддерживается Росспортом. Входит в официальный календарь Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Одно из важнейших легкоатлетических соревнований России. Первые соревнования прошли 7 февраля 1992 года. Всего состоялись 21 раз.
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